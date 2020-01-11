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На Харьковщине ликвидировали производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств

На Харьковщине ликвидировали производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств

Киев  •  УНН

 • 17199 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной группировки, причастной к масштабному подпольного производства фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области.

Затем через разветвленную сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались на территории Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 000 гривен. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Изъято ампулы и упаковки для их фасовки, готовы фальсифицированы, зарегистрированы, в частности наркосодержащие препараты.

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъято из розничных сетей. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовленные сообщения о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепре СБУ блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств .

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