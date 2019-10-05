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На Харківщини кіберполіція викрила хакера у зламі більше двох тисяч комп’ютерів українців

Київ • УНН

 • 8483 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Харківщині затримали хакера, який за час своєї діяльності отримав несанкціонований доступ до тисяч серверів потерпілих з понад 100 країн світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

На Харківщини кіберполіція викрила хакера у зламі більше двох тисяч комп’ютерів українців

"Встановлено, що хакер за час своєї діяльності отримав несанкціонований доступ до тисяч серверів потерпілих з понад 100 країн світу. Отримані інструменти він використовував як для продажу даних, так і для отримання доступу до банківських акаунтів та платіжних систем", - сказано у повідомленні.

Працівники Слобожанського управління кіберполіції встановили причетність до такої діяльності 29-річного мешканця Харкова. Чоловік з 2018 року займався зламом віддалених серверів для подальшого продажу отриманої незаконним шляхом інформації.

Для залучення клієнтів, він розміщував на спеціалізованих сайтах та форумах оголошення щодо продажу доступів до віддалених серверів. Для оплати таких послуг використовувалися російські електронні платіжні системи.

Працівники кіберполіції провели декілька обшуків за адресами, де проживав хакер. За результатами було вилучено комп’ютерну техніку, гроші та зовнішні носії інформації. Під час попереднього огляду техніки кіберполіція виявила активні сесії та перелік зламаних серверів з обліковими даними доступу до них.

За даним фактом триває досудове розслідування, кваліфіковане за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Зловмиснику загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, у кіберполіції припинили діяльність масштабного сервісу для реєстрації різних акаунтів у месенджерах, соцмережах та поштових сервісах.

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