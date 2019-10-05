В Харьковской области киберполиция разоблачила хакера во взломе более двух тысяч компьютеров украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Харьковской области задержали хакера, который за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Установлено, что хакер за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Полученные инструменты он использовал как для продажи данных, так и для получения доступа к банковским аккаунтам и платежных систем", - говорится в сообщении.
Работники Слободского управления киберполиции установили причастность к такой деятельности 29-летнего жителя Харькова. Мужчина с 2018 года занимался взломом удаленных серверов для дальнейшей продажи полученной незаконным путем информации.
Для привлечения клиентов, он размещал на специализированных сайтах и форумах объявления о продаже доступов к удаленным серверам. Для оплаты таких услуг использовались российские электронные платежные системы.
Работники киберполиции провели несколько обысков по адресам, где проживал хакер. По результатам было изъято компьютерную технику, деньги и внешние носители информации. Во время предварительного осмотра техники киберполиции обнаружила активные сессии и перечень взломанных серверов с учетными данными доступа к ним.
По данному факту проводится досудебное расследование, квалифицированное по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения.
Напомним, в киберполиции прекратили деятельность масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.