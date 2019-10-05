В Харьковской области киберполиция разоблачила хакера во взломе более двух тысяч компьютеров украинцев

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Харьковской области задержали хакера, который за время своей деятельности получил несанкционированный доступ к тысячам серверов пострадавших из более чем 100 стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.