На Харківщині електричка зіткнулася з мотоциклом: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На залізничному переїзді неподалік села Кругляківка Харківської області зіткнулися електропоїзд і мотоцикл. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Аварія сталася 21 червня близько 18:30 на залізничному перегоні "18-й кілометр" неподалік села Кругляківка Куп’янського району. Виїздом на місце події встановлено, що на залізничному переїзді сталося зіткнення електропоїзду сполученням "Святогірськ-Купянськ-Вузловий" під керуванням 37–річного машиніста з мотоциклом "Ява". Внаслідок ДТП 26-річний водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу отримали травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, на Полтавщині потяг смертельно травмував 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно.