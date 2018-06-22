В Харьковской области электричка столкнулась с мотоциклом: есть погибшие

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КИЕВ. 22 июня. УНН. На железнодорожном переезде возле села Кругляковка Харьковской области столкнулись электропоезд и мотоцикл. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"Авария произошла 21 июня около 18:30 на железнодорожном перегоне "18-й километр" возле села Кругляковка Купянского района. Выездом на место происшествия установлено, что на железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Светогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37-летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Информацию о ДТП внесли в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Полтавской области поезд смертельно травмировал 19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно.

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