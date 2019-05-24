На Харківщині державний виконавець погорів на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У Харківській області викрито на хабарі співробітника одного з місцевих відділень Державної виконавчої служби області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Посадовця підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за зняття арешту з квартири без рішення суду.
Цікаво, що держвиконавець отримав неправомірну винагороду на картку. Загальна сума неправомірної винагороди мала становити 2 тисячі доларів, однак чиновник встиг отримати тільки 1800 доларів у гривневому еквіваленті.
Наразі чиновника затримано. Триває досудове розслідування за ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали поліцейського за вимагання 20 тис. доларів хабара.