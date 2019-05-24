В Харьковской области государственный исполнитель погорел на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Харьковской области разоблачили на взятке сотрудника одного из местных отделений Государственной исполнительной службы области. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки за снятие ареста с квартиры без решения суда.
Интересно, что госисполнитель получил неправомерное вознаграждение на карточку. Общая сумма неправомерного вознаграждения должна была составить 2000 долларов, однако чиновник успел получить только 1800 долларов в гривневом эквиваленте.
Сейчас чиновника задержали. Продолжается досудебное расследование по ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Напомним, в Днепропетровской области задержали полицейского за вымогательство 20 тыс. долларов взятки.