На Харківщині чоловік з карабіну поранив двох молодиків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через стрілянину на Харківщині двоє молодиків потрапили до лікарні, знадобилося хірургічне втручання. Про це повідомляє поліція Харківщини на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомляється, повідомлення про надзвичайну подію надійшла до чергової частини Чугуївського відділу поліції 18 грудня близько 21:55 від фельдшера районної лікарні.
"У хлопців лікарі виявили численні вогнепальні поранення нижніх кінцівок та плечового суглоба", - повідомили у поліції.
Також наголоується, що постраждалих було госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні, знадобилося хірургічне втручання. Стан здоров’я 17-річного хлопця стабільний тяжкий, а іншого 19-річного потерпілого - у тяжкому стані транспортували до лікарні міста Харків.
"Поліцейські встановили, що ушкодження молодики отримали біля смт. Малинівка внаслідок пострілу 43-річного мешканця міста Харків з мисливського карабіну “Мозберг”. Власник зброї доставив постраждалих до лікарні", - зазначили у поліції.
Крім того повідомляється, що слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН, поліція порушила провадження через стрілянину біля піцерії в Києві.