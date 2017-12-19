В Харьковской области мужчина из карабина ранил двух молодых парней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за стрельбы в Харьковской области двое парней попали в больницу, потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает полиция Харьковщины на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как сообщается, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Чугуевского отдела полиции 18 декабря около 21:55 от фельдшера районной больницы.
"У ребят врачи обнаружили многочисленные огнестрельные ранения нижних конечностей и плечевого сустава", - сообщили в полиции.
Также отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы, понадобилось хирургическое вмешательство. Состояние здоровья 17-летнего парня стабильно тяжелое, а другой 19-летний потерпевший - в тяжелом состоянии транспортирован в больницу города Харьков.
"Полицейские установили, что повреждения молодые получили около пгт. Малиновка результате выстрела 43-летнего жителя города Харьков из охотничьего карабина "Мозберг". Владелец оружия доставил пострадавших в больницу", - отметили в полиции.
Кроме того сообщается, что следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, полиция возбудила производство из-за стрельбы у пиццерии в Киеве.