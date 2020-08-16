На Харківщині чоловік впав у бункер з зерном та загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Харківській області чоловік загинув впавши у бункер з зерном. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення поліції Харківської області.
“Робітник агропідприємства з власної необережності впав з висоти в бункер із зерном. Від отриманих травм 53-річний чоловік загинув на місці.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 серпня о 14:50”, — йдеться у повідомленні поліції.
На місце події вихала слідчо-оперативна група.
Інформація зареєстрована в Липецькому відділенні поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.Слідчі дії тривають. Всі обставини події встановлюються.