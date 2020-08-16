В Харьковской области мужчина упал в бункер с зерном и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Харьковской области мужчина погиб упав в бункер с зерном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.
"Рабочий агропредприятия по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.
Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50", - говорится в сообщении полиции.
На место происшествия вихала следственно-оперативная группа.
Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных розслидувань. Слидственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.