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На Харківщині чоловік вдарив співмешканку ножем у груди

На Харківщині чоловік вдарив співмешканку ножем у груди

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Харківській області чоловік вдарив співмешканку ножем у груди. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Подія сталася 18 травня близько 18:00 – до поліції звернувся 31-річний чоловік, який повідомив, що 39-річну жінку вдарив ножем у живіт її співмешканець.

За інформацією прес-служби, між потерпілою та її співмешканцем на побутовому ґрунті виникла сварка, у результаті якої чоловік кухонним ножем наніс удар жінці в область грудної клітини.

Наразі правоохоронці затримали зловмисника – ним виявився 34-річний житель смт. Слобожанське Зміївського району. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік до смерті побив свою співмешканку та пішов спати.

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