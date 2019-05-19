На Харківщині чоловік вдарив співмешканку ножем у груди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Харківській області чоловік вдарив співмешканку ножем у груди. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Подія сталася 18 травня близько 18:00 – до поліції звернувся 31-річний чоловік, який повідомив, що 39-річну жінку вдарив ножем у живіт її співмешканець.
За інформацією прес-служби, між потерпілою та її співмешканцем на побутовому ґрунті виникла сварка, у результаті якої чоловік кухонним ножем наніс удар жінці в область грудної клітини.
Наразі правоохоронці затримали зловмисника – ним виявився 34-річний житель смт. Слобожанське Зміївського району. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік до смерті побив свою співмешканку та пішов спати.