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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66249 просмотра

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7 марта, 15:45 • 82877 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95652 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123336 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111726 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144653 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130203 просмотра

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Актуальное
В Харьковской области мужчина ударил сожительницу ножом в грудь

В Харьковской области мужчина ударил сожительницу ножом в грудь

Киев  •  УНН

 • 11873 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Харьковской области мужчина ударил сожительницу ножом в грудь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Событие произошло 18 мая около 18:00 - в полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель.

По информации пресс-службы, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора, в результате которой человек кухонным ножом нанес удар женщине в область грудной клетки.

Правоохранители задержали злоумышленника - им оказался 34-летний житель пгт. Слобожанское Змиевского района. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и ушел спать.

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