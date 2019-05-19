В Харьковской области мужчина ударил сожительницу ножом в грудь

Событие произошло 18 мая около 18:00 - в полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что 39-летнюю женщину ударил ножом в живот ее сожитель.

По информации пресс-службы, между потерпевшей и ее сожителем на бытовой почве возникла ссора, в результате которой человек кухонным ножом нанес удар женщине в область грудной клетки.

Правоохранители задержали злоумышленника - им оказался 34-летний житель пгт. Слобожанское Змиевского района. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина до смерти избил свою сожительницу и ушел спать.