На Харківщині через російські обстріли поранено двох осіб, постраждали пожежні автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Харківській області через ворожі обстріли протягом доби поранення зазнали 2 осіб. Постраждали пожежні автомобілі. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
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«Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області», - написав Синєгубов.
За його словами, зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші.
«У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі. У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», - повідомив Синєгубов.
Окрім того, він нагадав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
Російські окупаційні війська 2 січня, обстрілювали на Харківщині прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Ворог двічі накривав вогнем рятувальників, які гасили пожежі.