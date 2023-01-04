На Харьковщине из-за российских обстрелов ранены два человека, пострадали пожарные автомобили

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«За прошедшие сутки продолжались вражеские обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области», - написал Синегубов.

По его словам, в частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Стрилечя, Дворична и другие.

«В Волчанске повреждены дома, в пгт Двуречная пострадали пожарные автомобили. В Купянском районе в течение суток ранения получили 2 мужчины 42-х и 72-х лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.

Кроме того, он напомнил, что в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

Дополнение

Российские оккупационные войска 2 января обстреливали на Харьковщине приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Враг дважды накрывал огнем спасателей, которые тушили пожары.