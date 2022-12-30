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На Харківщині автівка з подружжям підірвалася на вибухівці, чоловік помер на місці

На Харківщині автівка з подружжям підірвалася на вибухівці, чоловік помер на місці

Київ • УНН

 • 330045 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Харківщині автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої, чоловік помер на місці. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Цитата

"За даними слідства, 30 грудня у селі Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій. 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як вказали в обласній поліції, попередньо, 65-річний чоловік та 64-річна жінка на автомобілі поїхали в ліс за ялинковими гілками. Жінка пішла збирати гілки, а чоловік залишився в автівці.

Коли він почав рух транспортним засобом, наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху водій отримав смертельні травми.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

На Харківщині на міні підірвалися чоловік з 7-річним сином.

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