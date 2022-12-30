В Харьковской области автомобиль с супружеской парой подорвался на взрывчатке, мужчина умер на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харьковской области автомобиль с супружеской парой подорвался на взрывном устройстве, мужчина скончался на месте. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
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"По данным следствия, 30 декабря в селе Борщева Харьковского района возле леса автомобиль, в котором находились супруги, наехал на взрывное устройство. 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы, пока она находится в больнице", – сообщили в прокуратуре.
Детали
Как указали в областной полиции, предварительно, 65-летний мужчина и 64-летняя женщина на автомобиле уехали в лес за елочными ветвями. Женщина пошла собирать ветки, а мужчина остался в машине.
Когда он начал движение транспортным средством, наехал на неизвестный взрывной предмет. В результате взрыва водитель получил смертельные травмы.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
В Харьковской области на мини подорвались мужчина с 7-летним сыном.