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На Харківщині арештували чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір

На Харківщині арештували чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір

Київ • УНН

 • 10845 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ізюмський міськрайонний суд Харківської області взяв під варту чоловіка, який підозрюється у двох зґвалтуваннях за вечір. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

Суд обрав для 36-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначається, що йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.152 та ч.2 ст.187 КК України (зґвалтування, розбій).

Як розповіли у прокуратурі, близько 21 години 9 листопада зловмисник побачив біля банкомату поблизу будівлі міської ради 21-річну дівчину. Погрожуючи ножем, він силоміць затягнув її до гаражів, де зґвалтував. Потім вихопив у неї мобільний телефон і втік.

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Через кілька годин біля зупинки на вул.Заводській зловмисник підбіг до 37-річної жінки. Знову дістав ніж та, погрожуючи, завів на розташований поруч пустир і зґвалтував. Однак випадковий перехожий почув крики жертви про допомогу та викликав поліцію. Затримали гвалтівника "на гарячому".

Чоловік вже був раніше судимий за згвалтування, розбій та хуліганство та три роки тому звільнився з місць позбавлення волі.

Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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