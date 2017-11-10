В Харьковской области арестовали подозреваемого в двух изнасилованиях за вечер

Суд избрал для 36-летнего мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.152 и ч.2 ст.187 УК Украины (изнасилование, разбой).

Как рассказали в прокуратуре, около 21 часов 9 ноября злоумышленник увидел возле банкомата у здания городского совета 21-летнюю девушку. Угрожая ножом, он силой затащил ее к гаражам, где изнасиловал. Затем выхватил у нее мобильный телефон и скрылся.

Через несколько часов у остановки на ул.Заводская злоумышленник подбежал к 37-летней женщине. Опять достал нож и, угрожая, завел на расположенный рядом пустырь и изнасиловал. Однако случайный прохожий услышал крики жертвы о помощи и вызвал полицию. Задержали насильника "на горячем".

Мужчина уже был ранее судим за изнасилование, разбой и хулиганство и три года назад освободился из мест лишения свободы.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.