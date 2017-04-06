На хабарництві викрили посадовця управління Держгеокадастру Івано-Франківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарництві одного з керівників головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) в Івано-Франківській області, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші з фермерів за передачу в оренду сільгоспугідь. Посадовець встановив таксу – 100 долл. США за 1 гектар. Як посередника для отримання грошей зловмисник задіяв свого родича, з яким проживав в одній квартирі", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби задокументували вимагання спільниками 22 тис. грн та 400 долл. з агропідприємця за надання в оренду 15 га земель. Співробітники СБ України затримали посередника поблизу житлового будинку під час отримання другої частини хабара.
При обшуках за місцем проживання хабарників правоохоронці вилучили понад 24 тис. долл. США та 55 тис. грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище" - ред.).
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті чиновники Держгеокадастру, визнавши дерева об’єктами нерухомості, продали виділену учасникам АТО землю.