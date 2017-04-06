На взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) в Ивано-Франковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с фермеров за передачу в аренду сельхозугодий. Чиновник установил таксу - 100 долл. США за 1 га. Как посредника для получения денег злоумышленник задействовал своего родственника, с которым проживал в одной квартире", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство сообщниками 22 тыс. грн и 400 долл. США. у агропредпринимателя за предоставление в аренду 15 га земель. Сотрудники СБ Украины задержали посредника вблизи жилого дома во время получения второй части взятки.
При обысках по месту жительства взяточников правоохранители изъяли более 24 тыс. долл. США и 55 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" - ред.).
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как сообщал УНН, на Закарпатье чиновники Госгеокадастра, признав деревья объектами недвижимости, продали выделенную участникам АТО землю.