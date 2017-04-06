На взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51571 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104980 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161613 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118909 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113349 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104814 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107218 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103702 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155062 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области

На взяточничестве разоблачили чиновника управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве одного из руководителей главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра) в Ивано-Франковской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник систематически требовал деньги с фермеров за передачу в аренду сельхозугодий. Чиновник установил таксу - 100 долл. США за 1 га. Как посредника для получения денег злоумышленник задействовал своего родственника, с которым проживал в одной квартире", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство сообщниками 22 тыс. грн и 400 долл. США. у агропредпринимателя за предоставление в аренду 15 га земель. Сотрудники СБ Украины задержали посредника вблизи жилого дома во время получения второй части взятки.

При обысках по месту жительства взяточников правоохранители изъяли более 24 тыс. долл. США и 55 тыс. грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение" - ред.).

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНН, на Закарпатье чиновники Госгеокадастра, признав деревья объектами недвижимости, продали выделенную участникам АТО землю.

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