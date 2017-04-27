На хабарі затримали поліцейського на Львівщині

“Майор поліції вимагав від місцевого мешканця 22 тисячі гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку. Співробітники спецслужби затримали поліцейського-хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, декана Донбаського державного технічного університету затримали на хабарі.