На взятке задержали полицейского во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции во Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
“Майор полиции требовал от местного жителя 22 тысячи гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке.