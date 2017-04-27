На взятке задержали полицейского во Львовской области

“Майор полиции требовал от местного жителя 22 тысячи гривен за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, декана Донбасского государственного технического университета задержали на взятке.