На хабарі викрили високопосадовців м.Чоп на чолі з мером
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні ввечері, 29 травня, на Закарпатті затримали групу хабарників з числа високопосадовців одного із міст, які вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про міського голову та чиновників м.Чоп.
“До групи хабарників входили міський голова, депутати та начальники відділів міської ради. Чиновники вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США за надання в оренду земельної ділянки та погодження дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм”, — зазначено у повідомленні поліції.
Наразі групу чиновників задокументовано працівниками Управління захисту економіки в Закарпатській області спільно з прокуратурою Закарпатської області та обласним Управлінням СБУ.
Слідчі дії у справі наразі тривають.