На взятке разоблачили должностных лиц г.Чоп во главе с мэром
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня вечером, 29 мая, на Закарпатье задержали группу взяточников из числа должностных лиц одного из городов, которые требовали от предпринимателя 4000 долларов США. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет про городского главу и чиновников города Чоп.
“В группу взяточников входили мэр, депутаты и начальники отделов городского совета. Чиновники требовали от предпринимателя 4000 долларов США за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм”, — говорится в сообщении полиции.
Сейчас группу чиновников задокументировано сотрудниками Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с прокуратурой Закарпатской области и областным Управлением СБУ.
Следственные действия по делу пока продолжаются.