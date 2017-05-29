На взятке разоблачили должностных лиц г.Чоп во главе с мэром

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет про городского главу и чиновников города Чоп.

“В группу взяточников входили мэр, депутаты и начальники отделов городского совета. Чиновники требовали от предпринимателя 4000 долларов США за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм”, — говорится в сообщении полиции.

Сейчас группу чиновников задокументировано сотрудниками Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с прокуратурой Закарпатской области и областным Управлением СБУ.

Следственные действия по делу пока продолжаются.