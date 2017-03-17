На хабарі в майже чверть мільйона спіймали чернівецького чиновника
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Поліцейські в Чернівецькій області викрили чиновника управління освіти Чернівецької міської ради на хабарі у 230 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Винагороду у розмірі 230 тисяч гривень вимагав від суб’єкта господарювання посадовець управління освіти Чернівецької міської ради. У таку суму він оцінив свою допомогу в отриманні тендеру на здійснення ремонтних робіт на одному з об'єктів, які відносяться до міського управління освіти. Вказана сума коштів становить 10% від загальної суми тендеру.
Правоохоронці затримали чиновника під час отримання хабаря. Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють, чи причетні до даного правопорушення інші особи.
Як повідомляв УНН, податківця на Миколаївщині затримали під час отримання хабара.
Крім того, посадовець Слов'янської міськради вимагав 150 тисяч грн "відкату".