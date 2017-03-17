На взятке в почти четверть миллиона поймали черновицкого чиновника

Вознаграждение в размере 230 тыс. гривен требовал от субъекта хозяйствования чиновник управления образования Черновицкого городского совета. В такую ​​сумму он оценил свою помощь в получении тендера на осуществление ремонтных работ на одном из объектов, которые относятся к городскому управлению образования. Указанная сумма средств составляет 10% от общей суммы тендера.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки. Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают, причастны к данному правонарушению другие лица.

Как сообщал УНН, налоговика Николаевской области задержали во время получения взятки.

Кроме того, чиновник Славянского горсовета требовал 150 тыс.грн "отката".