На взятке в почти четверть миллиона поймали черновицкого чиновника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Полицейские в Черновицкой области разоблачили чиновника управления образования Черновицкого городского совета на взятке в 230 тыс. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Вознаграждение в размере 230 тыс. гривен требовал от субъекта хозяйствования чиновник управления образования Черновицкого городского совета. В такую сумму он оценил свою помощь в получении тендера на осуществление ремонтных работ на одном из объектов, которые относятся к городскому управлению образования. Указанная сумма средств составляет 10% от общей суммы тендера.
Правоохранители задержали чиновника при получении взятки. Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают, причастны к данному правонарушению другие лица.
Как сообщал УНН, налоговика Николаевской области задержали во время получения взятки.
Кроме того, чиновник Славянского горсовета требовал 150 тыс.грн "отката".