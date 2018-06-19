На хабарі "погорів" очільник РДА у Львівській області
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 червня. УНН. Вчора за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону слідчі СУ ГУНП у Львівській області, за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками УЗЕ в Львівській області задокументували факт вимагання й одержання головою Старосамбірської РДА Львівської області неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.
"Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшук за місцем роботи. За підсумками їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Як проінформувала прес-служба Нацполіції, правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності очільника однієї з районних державних адміністрацій Львівської області. Він організував корупційну "схему" по працевлаштуванню громадян до держадміністрації.
"Так, за видачу розпорядження про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади юриста, сприяння у перемозі в конкурсі та працевлаштуванні на посаду юриста до РДА голова РДА вимагав 1,5 тисячі доларів США неправомірної вигоди. Під час одержання 1,5 тисяч доларів США хабара голову РДА було затримано у службовому кабінеті. Кошти, отримані у якості хабара, були виявлені та вилучені з сейфу", – зазначили в поліції.
Дії фігуранта кваліфікували за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Працівники поліції проводять подальші заходи щодо встановлення інших посадових осіб райдержадміністрації, які можуть бути причетні до злочинної схеми вимагання та отримання неправомірної вигоди.
Нагадаємо, СБУ спільно з військовою прокуратурою викрила на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора.