На взятке "погорел" глава РГА во Львовской области

"Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыск по месту работы. По итогам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как проинформировала пресс-служба Нацполиции, правоохранители задокументировали факт противоправной деятельности главы одной из районных государственных администраций Львовской области. Он организовал коррупционную "схему" по трудоустройству граждан к администрации.

"Так, за выдачу распоряжение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста, содействие в победе в конкурсе и трудоустройстве на должность юриста в РГА глава РГА требовал 1,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды. При получении 1500 долларов США взятки председатель РГА был задержан в служебном кабинете. Средства, полученные в качестве взятки, были обнаружены и изъяты из сейфа", - отметили в полиции.

Действия фигуранта квалифицировали по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Работники полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению других должностных лиц райгосадминистрации, которые могут быть причастны к преступной схеме вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.