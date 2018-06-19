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На взятке "погорел" глава РГА во Львовской области

На взятке "погорел" глава РГА во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 13078 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 июня. УНН. Вчера под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона следователи СУ ГУНП во Львовской области, по материалам и совместно с оперативными сотрудниками УЗЭ во Львовской области задокументировали факт вымогательства и получения головой Старосамборской РГА Львовской области неправомерной выгоды в размере 1500 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.

"Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыск по месту работы. По итогам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как проинформировала пресс-служба Нацполиции, правоохранители задокументировали факт противоправной деятельности главы одной из районных государственных администраций Львовской области. Он организовал коррупционную "схему" по трудоустройству граждан к администрации.

"Так, за выдачу распоряжение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста, содействие в победе в конкурсе и трудоустройстве на должность юриста в РГА глава РГА требовал 1,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды. При получении 1500 долларов США взятки председатель РГА был задержан в служебном кабинете. Средства, полученные в качестве взятки, были обнаружены и изъяты из сейфа", - отметили в полиции.

Действия фигуранта квалифицировали по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Работники полиции проводят дальнейшие мероприятия по установлению других должностных лиц райгосадминистрации, которые могут быть причастны к преступной схеме вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на систематических взятках руководителя Николаевского следственного изолятора.

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