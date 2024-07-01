На Каньє Веста подали до суду за цькування співробітників та невиплату зарплати
Київ • УНН
Команда програмістів подала до суду на Каньє Веста за домагання, неоплачені понаднормові та затримку зарплати після того, як розробила додаток для його стрімінгового сервісу.
Команда програмістів подала до суду на колишнього роботодавця Каньє Веста через те, що той не доплачував за переробки та називав їх "рабами". Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на позов, передає УНН.
Деталі
До команди входили вісім людей із різних країн, у тому числі неповнолітні. У квітні 2024 року Вест та керуючий справами артиста Майло Яннопулоса найняли їх розробити додаток для стрімінгового сервісу YZYVSN, куди музикант планував завантажити альбоми Vultures та Vultures 2.
За словами позивачів, вони зазнавали цькування через вік, расу, стать, сексуальну орієнтацію та етнічну приналежність. Крім того, їх називали "рабами", а один із їхніх каналів у Discord, де вони взаємодіяли, називався "нові раби".
Після завершення роботи над додатком Вест повідомив членам команди, що ті отримають оплату за свою роботу, у тому числі понаднормову, проте обіцяна сума так і не надійшла, йдеться у позові.
Доповнення
Як зазначає портал TMZ, за розробку обіцяли заплатити $120 тис. Пізніше Вест зажадав від співробітників підписати угоди про нерозголошення, погрожуючи звільнити без оплати, а неповнолітніх членів команди змусив підписати договори, за якими вони вважалися "волонтерами".
Twitter відновлює обліковий запис Каньє Веста30.07.23, 01:18 • 491697 переглядiв