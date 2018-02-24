На Кам'янському водосховищі 50 рибалок віднесло від берега на крижині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Кам'янському водосховищі врятували 50 рибалок, яких на крижині віднесло від берега на 2 кілометри. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
У суботу 24 лютого о 11:23 до рятувальників надійшло повідомлення, про те, що між населеними пунктами Орлик та Придніпрянське Кобеляцького району Полтавської області, в акваторії Кам'янського водосховища, на дрейфуючій крижині перебувають 50 рибалок.
Відстань до берега становила 2 км.
О 12:20 рятувальники зняли рибалок з крижини. Усі вони в задовільному стані, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.
Як повідомляв УНН, рибалка потонув у річці на Кіровоградщині.