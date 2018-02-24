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На Кам'янському водосховищі 50 рибалок віднесло від берега на крижині

На Кам'янському водосховищі 50 рибалок віднесло від берега на крижині

Київ • УНН

 • 12575 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Кам'янському водосховищі врятували 50 рибалок, яких на крижині віднесло від берега на 2 кілометри. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

У суботу 24 лютого о 11:23 до рятувальників надійшло повідомлення, про те, що між населеними пунктами Орлик та Придніпрянське Кобеляцького району Полтавської області, в акваторії Кам'янського водосховища, на дрейфуючій крижині перебувають 50 рибалок.

Відстань до берега становила 2 км.

О 12:20 рятувальники зняли рибалок з крижини. Усі вони в задовільному стані, загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Як повідомляв УНН, рибалка потонув у річці на Кіровоградщині.

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