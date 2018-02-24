На Каменском водохранилище 50 рыбаков унесло от берега на льдине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На Каменском водохранилище спасли 50 рыбаков, которых на льдине унесло от берега на 2 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
В субботу 24 февраля в 11:23 спасателям поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области, в акватории Каменского водохранилища, на дрейфующей льдине находятся 50 рыбаков.
Расстояние до берега составляло 2 км.
В 12:20 спасатели сняли рыбаков со льдины. Все они в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.
Как сообщал УНН, рыбак утонул в реке в Кировоградской области.