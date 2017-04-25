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На Каховському шляхопроводі у столиці 26 квітня обмежать рух транспорту

На Каховському шляхопроводі у столиці 26 квітня обмежать рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Через продовження монтажу колесовідбійної стрічки з 09:00 до 17:00 26 квітня на Каховському шляхопроводі (біля станції метро "Лівобережна") буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку з Броварського проспекту на Набережне шосе. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"У зв’язку з продовженням робіт із монтажу колесовідбійної стрічки з 09:00 до 17:00 26 квітня на Каховському шляхопроводі (біля станції метро “Лівобережна”) буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку з Броварського проспекту на Набережне шосе", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація “Київавтодор” закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНН 24 квітня, на Каховському шляхопроводі у Києві 25 квітня обмежать рух транспорту.

На Русанівській набережній та вул. А. Шептицького у Києві обмежать рух транспорту.

Маршрути руху тролейбусів № 26 і № 39 у столиці тимчасово зміняться.

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