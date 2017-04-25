На Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из-за продолжения монтажа колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 26 апреля на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная") будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В связи с продолжением работ по монтажу колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 26 апреля на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная") будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе", - указано в сообщении.
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