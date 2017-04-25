На Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта

"В связи с продолжением работ по монтажу колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 26 апреля на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная") будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе", - указано в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН 24 апреля, на Каховском путепроводе в Киеве 25 апреля ограничат движение транспорта.

На Русановской набережной и ул. А. Шептицкого в Киеве ограничат движение транспорта.

Маршруты движения троллейбусов № 26 и № 39 в столице временно изменятся.