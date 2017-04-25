На Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89888 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145963 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112719 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114083 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103148 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106661 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103270 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151116 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта

На Каховском путепроводе в столице 26 апреля ограничат движение транспорта

Киев  •  УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из-за продолжения монтажа колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 26 апреля на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная") будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В связи с продолжением работ по монтажу колесоотбойной ленты с 09:00 до 17:00 26 апреля на Каховском путепроводе (возле станции метро "Левобережная") будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении с Броварского проспекта на Набережное шоссе", - указано в сообщении.

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