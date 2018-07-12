На Івано-Франківщині діти потрапили до лікарні через отруєння
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. До лікарні у місті Яремче Івано-Франківської області з харчовим отруєнням госпіталізували п'ятьох дітей. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.
"11.07.2018 о 16.00 від чергового лікаря КЗ "ІФЦЕМД та МК" отримано повідомлення про те, що в інфекційне відділення Яремчанської ЦРЛ з харчовим отруєнням госпіталізовано п'ятеро дітей віком 9-13 років", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що діти є жителями міст Київ та Харків. Вони проживали та харчувалися в готелі "Водоспад" у місті Яремче.
Наразі стан дітей оцінюють як задовільний.
Нагадаємо, 2 липня 2018 року у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич".
Одна з постраждалих - восьмирічна дівчинка - впала в кому і була госпіталізована в реанімацію.
Згодом у Держпродспоживслужбі назвали збудника інфекції.