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На Івано-Франківщині діти потрапили до лікарні через отруєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. До лікарні у місті Яремче Івано-Франківської області з харчовим отруєнням госпіталізували п'ятьох дітей. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.

"11.07.2018 о 16.00 від чергового лікаря КЗ "ІФЦЕМД та МК" отримано повідомлення про те, що в інфекційне відділення Яремчанської ЦРЛ з харчовим отруєнням госпіталізовано п'ятеро дітей віком 9-13 років", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що діти є жителями міст Київ та Харків. Вони проживали та харчувалися в готелі "Водоспад" у місті Яремче.

Наразі стан дітей оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ "Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу "Славутич".

Одна з постраждалих - восьмирічна дівчинка - впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. 

Згодом у Держпродспоживслужбі назвали збудника інфекції

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