В Ивано-Франковской области дети попали в больницу из-за отравления
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В больницу в городе Яремче Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализировали пятерых детей. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
"11.07.2018 в 16:00 от дежурного врача КЗ "ИФЦЕМД и МК" получено сообщение о том, что в инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ с пищевым отравлением госпитализированы пятеро детей 9-13 лет", - говорится в сообщении.
Известно, что дети являются жителями городов Киев и Харьков. Они проживали и питались в гостинице "Водопад" в городе Яремче.
Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Напомним, 2 июля 2018 в с.Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич".
Одна из пострадавших - восьмилетняя девочка - впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.
Впоследствии в Госпродпотребслужбе назвали возбудителя инфекции.