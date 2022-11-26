На італійському острові стався зсув ґрунту: близько десятка осіб зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На італійському острові Іскія через потужні опади стався масштабний зсув ґрунту, який зруйнував будівлі і зніс припарковані автомобілі в море. Протягом шести годин випало 126 міліметрів опадів - найбільша кількість за останні 20 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
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Сильні дощі викликали масштабний зсув на південному італійському курортному острові Іскія, який зруйнував будівлі і зніс припарковані автомобілі в море, в результаті чого щонайменше одна людина загинула і до 12 вважаються зниклими безвісти.
"Тіло жінки було витягнуто з бруду", - повідомив очільник Неаполя Клаудіо Паломба.
Оскільки дощ продовжував падати, рятувальники обережно працювали з невеликими бульдозерами, пробираючись крізь приблизно шість-сім метрів бруду і уламків в пошуках можливих жертв. На допомогу рятувальникам на поромі прибуло підкріплення, в тому числі команди службово-розшукових собак.
Сила зсуву бруду, що зійшов зі схилу гори перед світанком, була достатньою для того, щоб відправити автомобілі і автобуси на пляжі і в море в порту Касаміччола, на північному кінці острова, який лежить біля Неаполя.
За словами офіційних осіб, за шість годин на острові випало 126 міліметрів опадів, що є найсильнішою зливою за останні 20 років. Вулиці стали непрохідними, і мери на острові закликали людей залишатися вдома. Повідомлялося, що щонайменше 100 людей залишилися без електрики і води, і близько 70 були розміщені в громадській гімназії.
На початку була плутанина щодо кількості загиблих. Віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні спочатку заявив, що підтверджено загибель восьми осіб, після чого міністр внутрішніх справ заявив, що жодної смерті не підтверджено, в той час як від 10 до 12 осіб вважаються зниклими безвісти.
"Ситуація дуже складна і дуже серйозна, тому що, ймовірно, деякі з цих людей знаходяться під землею", - сказав міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі в інтерв'ю телеканалу RAI з центру управління в надзвичайних ситуаціях в Римі.
Агентство ANSA повідомило, що щонайменше 10 будівель обвалилися. За словами префекта Неаполя, одна сім'я з новонародженим, який раніше вважався зниклим безвісти, була знайдена і отримує медичну допомогу.
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