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На итальянском острове произошел оползень: около десятка человек пропали без вести

На итальянском острове произошел оползень: около десятка человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 959870 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На итальянском острове Иския из-за мощных осадков произошел масштабный оползень, который разрушил здания и снес припаркованные автомобили в море. В течение шести часов выпало 126 миллиметров осадков – самое большое количество за последние 20 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Сильные дожди вызвали масштабный оползень на южном итальянском курортном острове Иския, который разрушил здания и снес припаркованные автомобили в море, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и до 12 считаются пропавшими без вести.

"Тело женщины было извлечено из грязи", - сообщил глава Неаполя Клаудио Паломба.

Поскольку дождь продолжал падать, спасатели осторожно работали с небольшими бульдозерами, пробираясь через примерно шесть-семь метров грязи и обломков в поисках возможных жертв. В помощь спасателям на пароме прибыло подкрепление, в том числе команды служебно-розыскных собак.

Сила сдвига грязи, сошедшая со склона горы перед рассветом, была достаточной для того, чтобы отправить автомобили и автобусы на пляжи и в море в порту Касамиччола, на северном конце острова, лежащего у Неаполя.

По словам официальных лиц, за шесть часов на острове выпало 126 миллиметров осадков, что является самым сильным ливнем за последние 20 лет. Улицы стали непроходимыми, и мэры на острове призывали людей оставаться дома. Сообщалось, что по меньшей мере 100 человек остались без электричества и воды и около 70 были размещены в общественной гимназии.

В начале была путаница по количеству погибших. Вице-премьер-министр Маттео Сальвини сначала заявил, что подтверждена гибель восьми человек, после чего министр внутренних дел заявил, что никакой смерти не подтверждено, в то время как от 10 до 12 человек считаются пропавшими без вести.

"Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под землей", – сказал министр внутренних дел Маттео Пьянтедози в интервью телеканалу RAI из центра управления в чрезвычайных ситуациях в Риме.

Агентство ANSA сообщило, что по меньшей мере 10 зданий рухнули. По словам префекта Неаполя, одна семья с новорожденным, ранее считавшимся пропавшим без вести, была найдена и получает медицинскую помощь.

Напомним 

Сильный снежный шторм обрушился к западу штата Нью-Йорк. В районе города Баффало был запрещен выезд частного транспорта, закрыты школы и вокзалы, отменены авиарейсы.

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