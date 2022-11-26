На итальянском острове произошел оползень: около десятка человек пропали без вести

Детали

Сильные дожди вызвали масштабный оползень на южном итальянском курортном острове Иския, который разрушил здания и снес припаркованные автомобили в море, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и до 12 считаются пропавшими без вести.

"Тело женщины было извлечено из грязи", - сообщил глава Неаполя Клаудио Паломба.

Поскольку дождь продолжал падать, спасатели осторожно работали с небольшими бульдозерами, пробираясь через примерно шесть-семь метров грязи и обломков в поисках возможных жертв. В помощь спасателям на пароме прибыло подкрепление, в том числе команды служебно-розыскных собак.

Сила сдвига грязи, сошедшая со склона горы перед рассветом, была достаточной для того, чтобы отправить автомобили и автобусы на пляжи и в море в порту Касамиччола, на северном конце острова, лежащего у Неаполя.

По словам официальных лиц, за шесть часов на острове выпало 126 миллиметров осадков, что является самым сильным ливнем за последние 20 лет. Улицы стали непроходимыми, и мэры на острове призывали людей оставаться дома. Сообщалось, что по меньшей мере 100 человек остались без электричества и воды и около 70 были размещены в общественной гимназии.

В начале была путаница по количеству погибших. Вице-премьер-министр Маттео Сальвини сначала заявил, что подтверждена гибель восьми человек, после чего министр внутренних дел заявил, что никакой смерти не подтверждено, в то время как от 10 до 12 человек считаются пропавшими без вести.

"Ситуация очень сложная и очень серьезная, потому что, вероятно, некоторые из этих людей находятся под землей", – сказал министр внутренних дел Маттео Пьянтедози в интервью телеканалу RAI из центра управления в чрезвычайных ситуациях в Риме.

Агентство ANSA сообщило, что по меньшей мере 10 зданий рухнули. По словам префекта Неаполя, одна семья с новорожденным, ранее считавшимся пропавшим без вести, была найдена и получает медицинскую помощь.

Напомним

Сильный снежный шторм обрушился к западу штата Нью-Йорк. В районе города Баффало был запрещен выезд частного транспорта, закрыты школы и вокзалы, отменены авиарейсы.