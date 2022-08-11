На гумовому човні переправляли військовозобов'язаних до білорусі: затримали групу осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Чернігівській області затримали групу осіб, яка організували незаконне переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України до республіки білорусь. Про це повідомляє пресслужба Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
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«За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито двох осіб, які у період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою, організували на території Чернігівської області незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За попередніми даними, двоє братів з метою організації незаконного переправлення жителів Чернігівської області до республіки білорусь надали йому гумовий човен для перетину річки, по якій проходить лінія державного кордону України. Після цього відвезли громадянина до ділянки прикордонної території Чернігівського району області на відстань 25 м до лінії державного кордону України, а також проінструктували щодо умов незаконного перетинання кордону. За організацію незаконного переправлення один з братів отримав грошову винагороду у розмірі 100 000 грн.
Зловмисників було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі слідчі та прокурори готують процесуальні документи для повідомлення особам про підозру та обрання запобіжних заходів.
Доповнення
Щоденно прикордонники відмовляють у виїзді близько 100 особам, інколи ця кількість може досягати і 200. Більша частина з них – чоловіки, які підпадають під обмеження пропуску через кордон.