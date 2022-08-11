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На резиновой лодке переправляли военнообязанных в беларусь: задержали группу лиц

Киев • УНН

 • 106231 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Черниговской области задержали группу лиц, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины в республику беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

На резиновой лодке переправляли военнообязанных в беларусь: задержали группу лиц

Цитата

«При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры разоблачены два человека, которые в период действия военного положения, действуя по предварительному сговору, организовали на территории Черниговской области незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, двое братьев с целью организации незаконной переправки жителей Черниговской области в республику беларусь предоставили ему резиновую лодку для пересечения реки, по которой проходит линия государственной границы Украины. После этого отвезли гражданина на участок приграничной территории Черниговского района области на расстояние 25 м до линии государственной границы Украины, а также проинструктировали об условиях незаконного пересечения границы. За организацию незаконной переправки один из братьев получил денежное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи и прокуроры готовят процессуальные документы для уведомления лиц о подозрении и избрании мер.

Дополнение 

Ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 человек, иногда это количество может достигать и 200. Большая часть из них – мужчины, подпадающие под ограничение пропуска через границу.

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