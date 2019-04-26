На грип та ГРВІ за тиждень захворіли понад 129 тисяч українців

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні впродовж тижня, з 15 квітня по 21 квітня, на грип та ГРВІ захворіло 129 010 людей, 68,4% з яких — діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 2,3%, а серед дітей віком до 17 років — збільшився на 5,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.