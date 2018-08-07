На горі Лопата у Львівській області заблукали 9 туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Вчора, 6 серпня, о 22:32 до ГУ ДСНС у Львівській області надійшло повідомлення про те, що на горі “Лопата” (Сколівський район) заблукала група туристів з 9 чоловік, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Славська пошуково-рятувальна група о 23:42 знайшла заблукалих за 3 кілометри від бази відпочинку “Гуцулка”, що знаходиться на околиці м. Сколе.
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Медичної допомоги не потребували.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області туристка впала та отримала травму під час проходження маршрутом у горах.