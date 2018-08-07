На горе Лопата во Львовской области заблудились 9 туристов

Славская поисково-спасательная группа в 23:42 нашла заблудившихся в 3 километрах от базы отдыха "Гуцулка", что находится на окраине г. Сколе.

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В медицинской помощи туристы не нуждались.

Напомним, в Ивано-Франковской области туристка упала и получила травму во время прохождения маршруту в горах.