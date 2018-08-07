На горе Лопата во Львовской области заблудились 9 туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вчера, 6 августа, в 22:32 в ГУ ГСЧС во Львовской области поступило сообщение о том, что на горе "Лопата" (Сколевский район) заблудилась группа туристов из 9 человек, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Славская поисково-спасательная группа в 23:42 нашла заблудившихся в 3 километрах от базы отдыха "Гуцулка", что находится на окраине г. Сколе.
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В медицинской помощи туристы не нуждались.
Напомним, в Ивано-Франковской области туристка упала и получила травму во время прохождения маршруту в горах.