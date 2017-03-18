На Голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах - речник ВРП

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк був змушений здійснити кілька пострілів у повітря з особистої зброї під час конфлікту з молодиками, які назвались активістами молодіжного руху “Традиція і порядок”. Про це повідомила речник Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко у Facebook, передає УНН.

“17 березня пізно ввечері більше 10 вдягнених в балаклави осіб здійснили напад на Голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. І.Бенедисюк викликав поліцію. Водночас з метою самозахисту був вимушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї,” — повідомила О.Лисенко.

Також вона зазначила, що Голова ВРП звернувся з відповідною заявою до Національної поліції України.

За версією активіста Євгена Карася, котрий зазначив, що перебував на місці події “активісти прийшли до будинку судді поговорити з ним про корупцію.”

Крім того, активіст написав, що їх забрали в Дарницький районний відділ поліції.

Він зазначив, що у молодиків розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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