На Голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах - речник ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк був змушений здійснити кілька пострілів у повітря з особистої зброї під час конфлікту з молодиками, які назвались активістами молодіжного руху “Традиція і порядок”. Про це повідомила речник Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко у Facebook, передає УНН.
“17 березня пізно ввечері більше 10 вдягнених в балаклави осіб здійснили напад на Голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка та його дружину біля їх приватного помешкання. І.Бенедисюк викликав поліцію. Водночас з метою самозахисту був вимушений зробити попереджувальний постріл у повітря з особистої зброї,” — повідомила О.Лисенко.
Також вона зазначила, що Голова ВРП звернувся з відповідною заявою до Національної поліції України.
За версією активіста Євгена Карася, котрий зазначив, що перебував на місці події “активісти прийшли до будинку судді поговорити з ним про корупцію.”
Крім того, активіст написав, що їх забрали в Дарницький районний відділ поліції.
Він зазначив, що у молодиків розбиті фотоапарат, планшет і є “дрібні пошкодження” після того, як їх протаранили бампером автомобіля.