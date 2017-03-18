На Главу ВСП напали молодые люди в балаклавах - спикер ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк был вынужден совершить несколько выстрелов в воздух из личного оружия во время конфликта с молодыми людьми, которые назвались активистами молодежного движения “Традиція і порядок”. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко в Facebook, передает УНН.
"17 марта поздно вечером более 10 одетых в балаклавы человек совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену у их частного дома. И.Бенедисюк вызвал полицию. В то же время в целях самозащиты был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия", - сообщила А.Лысенко.
Также она отметила, что председатель ВСП обратился с соответствующим заявлением в Национальной полиции Украины.
По версии активиста Евгения Карася, который отметил, что находился на месте происшествия "активисты пришли к зданию судьи поговорить с ним об коррупции."
Кроме того, активист написал, что их забрали в Дарницкий районный отдел полиции.
Он отметил, что у задержанных разбит фотоаппарат, планшет и есть "мелкие повреждения" после того, как их протаранили бампером автомобиля.