На Главу ВСП напали молодые люди в балаклавах - спикер ВРУ

"17 марта поздно вечером более 10 одетых в балаклавы человек совершили нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка и его жену у их частного дома. И.Бенедисюк вызвал полицию. В то же время в целях самозащиты был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия", - сообщила А.Лысенко.

Также она отметила, что председатель ВСП обратился с соответствующим заявлением в Национальной полиции Украины.

По версии активиста Евгения Карася, который отметил, что находился на месте происшествия "активисты пришли к зданию судьи поговорить с ним об коррупции."

Кроме того, активист написал, что их забрали в Дарницкий районный отдел полиции.

Он отметил, что у задержанных разбит фотоаппарат, планшет и есть "мелкие повреждения" после того, как их протаранили бампером автомобиля.