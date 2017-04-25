На голову наглядової ради "Київміськбуду" скоєно замах

24 квітня, близько 22 години, здійснено збройний напад на голову наглядової ради публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” Володимира Слончака.

Під час повернення додому в місто Васильків, автомобіль марки “Мерседес” із державними номерами АІ 9400 АР спочатку переслідував, а потім почав блокувати рух машини Володимира Слончака. Під час руху невідомі відкрили вогонь по автівці посадовця ПАТ “ХК “Київміськбуд”. Аби врятуватися від нападників, водій Віталій заїхав на територію Васильківського відділу поліції на вул. Покровській,1. Зловмисників це не зупинило. Троє нападників вийшли з машини, почали стрілянину, а також застосували холодну зброю. У результаті конфлікту, Володимир Слончак отримав ножове поранення.

За словами Володимира Слончака, під час інциденту, що відбувався безпосередньо на очах працівників поліції, правоохоронці не здійснили жодної спроби втрутитися.

“Найбільший подив і обурення у мене викликає бездіяльність поліції. Складалося враження, що поліцейські підіграють нападникам. Врешті-решт вони втрутились у конфлікт, але на моє глибоке переконання, не зробили абсолютно нічого для захисту наших з Віталієм життів”, - зазначив Володимир Слончак.

Як виявилося, один із нападників — мешканець міста Василькова — Руслан Діденко. Це вдалося встановити під час фіксування документів зловмисника. Під час обшуку у чоловіка було вилучено вогнепальну зброю. Правоохоронці склали відповідний протокол. Щоправда, сьогодні зброї серед речових доказів — не виявилося. За дивним збігом вона зникла.

ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” закликає всі правоохоронні органи до швидкого, об'єктивного та неупередженого розслідування не лише нападу, а й бездіяльності поліції.