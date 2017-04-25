На голову наглядової ради "Київміськбуду" скоєно замах

ukru
18:53 • 29883 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 60530 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 99665 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 108837 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 152606 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 115434 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 106155 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 132706 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120519 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123009 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
58 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 191705 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 133255 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 107705 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 66552 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 108912 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 29883 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 108877 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 152606 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 191668 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 202843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 66552 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 107705 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 139708 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 129489 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 160105 перегляди
Актуальне
На голову наглядової ради "Київміськбуду" скоєно замах

На голову наглядової ради "Київміськбуду" скоєно замах

Київ • УНН

 • 15954 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. 24 квітня, близько 22 години, здійснено збройний напад на голову наглядової ради публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” Володимира Слончака. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингу. 

24 квітня, близько 22 години, здійснено збройний напад на голову наглядової ради публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” Володимира Слончака.

Під час повернення додому в місто Васильків, автомобіль марки “Мерседес” із державними номерами АІ 9400 АР спочатку переслідував, а потім почав блокувати рух машини Володимира Слончака. Під час руху невідомі відкрили вогонь по автівці посадовця ПАТ “ХК “Київміськбуд”. Аби врятуватися від нападників, водій Віталій заїхав на територію Васильківського відділу поліції на вул. Покровській,1. Зловмисників це не зупинило. Троє нападників вийшли з машини, почали стрілянину, а також застосували холодну зброю. У результаті конфлікту, Володимир Слончак отримав ножове поранення.

За словами Володимира Слончака, під час інциденту, що відбувався безпосередньо на очах працівників поліції, правоохоронці не здійснили жодної спроби втрутитися.

“Найбільший подив і обурення у мене викликає бездіяльність поліції. Складалося враження, що поліцейські підіграють нападникам. Врешті-решт вони втрутились у конфлікт, але на моє глибоке переконання, не зробили абсолютно нічого для захисту наших з Віталієм життів”, - зазначив Володимир Слончак.

Як виявилося, один із нападників — мешканець міста Василькова — Руслан Діденко. Це вдалося встановити під час фіксування документів зловмисника. Під час обшуку у чоловіка було вилучено вогнепальну зброю. Правоохоронці склали відповідний протокол. Щоправда, сьогодні зброї серед речових доказів — не виявилося. За дивним збігом вона зникла.

ПАТ “Холдингова компанія “Київміськбуд” закликає всі правоохоронні органи до швидкого, об'єктивного та неупередженого розслідування не лише нападу, а й бездіяльності поліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КиївКримінал та НП
Tesla
$276.07
Brent
$73.17
Bitcoin
$86,911.20
S&P 500
$5,688.91
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,097.59
Ethereum
$2,001.01