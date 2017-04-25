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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89869 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145944 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112716 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114081 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111000 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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На председателя наблюдательного совета "Киевгорстроя" совершено покушение

На председателя наблюдательного совета "Киевгорстроя" совершено покушение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера, 24 апреля, около 22 часов, совершено вооруженное нападение на председателя наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По данным пресс-службы, вчера, 24 апреля, около 22 часов, совершено вооруженное нападение на председателя наблюдательного совета публичного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Владимира Слончака.

Так, при возвращении домой в город Васильков, автомобиль марки "Мерседес" с государственными номерами АИ 9400 АР сначала преследовал, а потом начал блокировать движение машины Владимира Слончака. Во время движения неизвестные открыли огонь по машине чиновника ПАО "ХК "Киевгорстрой". Чтобы спастись от нападавших, водитель Виталий заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровский, 1. Злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта, Владимир Слончак получил ножевое ранение.

По словам В.Слончака, которого цитирует пресс-служба, во время инцидента, который проходил непосредственно на глазах сотрудников полиции, правоохранители не совершили ни одной попытки вмешаться.

"Наибольшее удивление и возмущение у меня вызывает бездействие полиции. Создавалось впечатление, что полицейские подыгрывают нападающим. В конце концов они вмешались в конфликт, но по моему глубокому убеждению, не сделали абсолютно ничего для защиты наших с Виталием жизней", - отметил Владимир Слончак.

Как оказалось, один из нападавших - житель города Василькова - Руслан Диденко. Это удалось установить в ходе фиксации документов злоумышленника. Во время обыска у мужчины было изъято огнестрельное оружие. Правоохранители составили соответствующий протокол. Правда, сегодня оружия среди вещественных доказательств - не оказалось. По странному стечению обстоятельств оно исчезло.

Тем временем, ПАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" призвала все правоохранительные органы к быстрому, объективному и беспристрастному расследованию не только нападения, но и бездействия полиции.

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