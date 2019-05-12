На Голанських висотах отруїли половину популяції білоголових сипів

Загибель половини популяції майже напевно призведе до їх нового зникнення в цій місцевості.

Два птахи були доставлені у ветеринарну клініку і лікарі намагаються врятувати їм життя.

Білоголові сипи - падальщики, фахівці вважають, що їм спеціально підкинули отруєний труп корови.

Фермери на Голанських висотах і раніше труїли птахів-хижаків, щоб захистити стада овець.

Крім птахів жертвою отруєння стали два шакала і лисиця.

Управління охорони природи закликає поліцію знайти винуватця і серйозно його покарати.



Довідка УНН: Білоголовий сип, птах із загону яструбиних, відноситься до зникаючих видів і занесена до Червоної Книги. 20 років тому на Голанах жили близько ста птахів цього виду, але потім вони зникли. Нинішня популяція завезена з Іспанії і в ній було всього 20 особин.



Як повідомляв УНН, на Закарпатті від отрути помер 10-річний хлопчик.