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На Голанських висотах отруїли половину популяції білоголових сипів

На Голанських висотах отруїли половину популяції білоголових сипів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Інспектори Управління з охорони природи виявили на Голанах 8 трупів і 2-х ледь живих птахів. Це дуже серйозна подія, передає УНН з посиланням на כאן חדשות.

Загибель половини популяції майже напевно призведе до їх нового зникнення в цій місцевості.

Два птахи були доставлені у ветеринарну клініку і лікарі намагаються врятувати їм життя.

Білоголові сипи - падальщики, фахівці вважають, що їм спеціально підкинули отруєний труп корови.

Фермери на Голанських висотах і раніше труїли птахів-хижаків, щоб захистити стада овець.

Крім птахів жертвою отруєння стали два шакала і лисиця.

Управління охорони природи закликає поліцію знайти винуватця і серйозно його покарати. 

Довідка УНН: Білоголовий сип, птах із загону яструбиних, відноситься до зникаючих видів і занесена до Червоної Книги. 20 років тому на Голанах жили близько ста птахів цього виду, але потім вони зникли. Нинішня популяція завезена з Іспанії і в ній було всього 20 особин.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті від отрути помер 10-річний хлопчик

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