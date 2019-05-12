На Голанських висотах отруїли половину популяції білоголових сипів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Інспектори Управління з охорони природи виявили на Голанах 8 трупів і 2-х ледь живих птахів. Це дуже серйозна подія, передає УНН з посиланням на כאן חדשות.
Загибель половини популяції майже напевно призведе до їх нового зникнення в цій місцевості.
Два птахи були доставлені у ветеринарну клініку і лікарі намагаються врятувати їм життя.
Білоголові сипи - падальщики, фахівці вважають, що їм спеціально підкинули отруєний труп корови.
Фермери на Голанських висотах і раніше труїли птахів-хижаків, щоб захистити стада овець.
Крім птахів жертвою отруєння стали два шакала і лисиця.
Управління охорони природи закликає поліцію знайти винуватця і серйозно його покарати.
Довідка УНН: Білоголовий сип, птах із загону яструбиних, відноситься до зникаючих видів і занесена до Червоної Книги. 20 років тому на Голанах жили близько ста птахів цього виду, але потім вони зникли. Нинішня популяція завезена з Іспанії і в ній було всього 20 особин.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті від отрути помер 10-річний хлопчик.