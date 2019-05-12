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На Голанских высотах отравили половину популяции белоголовых сипов

На Голанских высотах отравили половину популяции белоголовых сипов

Киев  •  УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Инспекторы Управления по охране природы обнаружили на Голанах 8 трупов и 2-х едва живых птиц. Это очень серьезное происшествие, передает УНН со ссылкой на כאן חדשות.

Гибель половины популяции почти наверняка приведет к их новому исчезновению в этой местности.

Две птицы были доставлены в ветеринарную клинику и врачи пытаются спасти им жизнь.

Белоголовые сипы — падальщики, специалисты считают, что им специально подбросили отравленный труп коровы.

Фермеры на Голанских высотах и раньше травили птиц-хищников, чтобы защитить стада овец.

Кроме птиц жертвой отравления стали два шакала и лиса.

Управление охраны природы призывает полицию найти виновника и подвергнуть его серьезному наказанию.

Справка УНН: Белоголовый сип, птица из отряда ястребиных, относится к исчезающим видам и занесена в Красную Книгу. 20 лет назад на Голанах жили около ста птиц этого вида, но потом они исчезли. Нынешняя популяция завезена из Испании и в ней было всего 20 особей.

Как сообщал УНН, на Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик.

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