На Голанских высотах отравили половину популяции белоголовых сипов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Инспекторы Управления по охране природы обнаружили на Голанах 8 трупов и 2-х едва живых птиц. Это очень серьезное происшествие, передает УНН со ссылкой на כאן חדשות.
Гибель половины популяции почти наверняка приведет к их новому исчезновению в этой местности.
Две птицы были доставлены в ветеринарную клинику и врачи пытаются спасти им жизнь.
Белоголовые сипы — падальщики, специалисты считают, что им специально подбросили отравленный труп коровы.
Фермеры на Голанских высотах и раньше травили птиц-хищников, чтобы защитить стада овец.
Кроме птиц жертвой отравления стали два шакала и лиса.
Управление охраны природы призывает полицию найти виновника и подвергнуть его серьезному наказанию.
Справка УНН: Белоголовый сип, птица из отряда ястребиных, относится к исчезающим видам и занесена в Красную Книгу. 20 лет назад на Голанах жили около ста птиц этого вида, но потом они исчезли. Нынешняя популяция завезена из Испании и в ней было всего 20 особей.
Как сообщал УНН, на Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик.