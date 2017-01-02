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На газопроводі в Баку прогримів новий вибух

На газопроводі в Баку прогримів новий вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де п’ять днів тому вже було подібна НС, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) 27 грудня повідомила про вибух на одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла. МНС республіки уточнило, що через вибух в Гарадагскому районі Баку спалахнула сильна пожежа на газопроводі, що належить виробничого об’єднання “Азерігаз”.

“На одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла, де 27 грудня стався вибух, знову прогримів вибух вранці о 07:00 за місцевим часом”, — повідомляє МНС.

На місце події прибули підрозділи МНС.

Подача газу в газопроводі припинена.

Як повідомляє відомство, вогонь досі намагаються погасити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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