На газопроводі в Баку прогримів новий вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де п’ять днів тому вже було подібна НС, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) 27 грудня повідомила про вибух на одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла. МНС республіки уточнило, що через вибух в Гарадагскому районі Баку спалахнула сильна пожежа на газопроводі, що належить виробничого об’єднання “Азерігаз”.
“На одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла, де 27 грудня стався вибух, знову прогримів вибух вранці о 07:00 за місцевим часом”, — повідомляє МНС.
На місце події прибули підрозділи МНС.
Подача газу в газопроводі припинена.
Як повідомляє відомство, вогонь досі намагаються погасити.